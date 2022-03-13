سفير المملكة بباريس يستعرض النهضة التنموية السعودية أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

وقدّم السفير الرويلي خلال الندوة نبذة عن النهضة التنموية الشاملة التي تمر بها المملكة ضمن استراتيجيتها المرسومة في رؤية 2030 وأهدافها نحو التنمية البشرية المستدامة، وما حققته الرؤية من نجاح على مختلف الصعد منذ انطلاقها عام 2016م، وما أكده من ارتفاع مؤشرات تصنيف المملكة بهذا الشأن في التقارير الدولية؛ ومنها التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية. وكذلك ما حققته أيضًا من نجاح لمواجهة جائحة "كوفيد ـ 19"؛ حيث صنفت دوليًا في طليعة الدول بهذا الشأن.