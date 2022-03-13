سفير المملكة بباريس يستعرض النهضة التنموية السعودية أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، محاضرة خلال الندوة المنعقدة بالتعاون مع مجلة وجمعية "Passages" ضمن سلسلة موسمها الثقافي "عشاء الحوار"، التي تنعقد بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي، تحت عنوان "في حقبة التنمية المستدامة وعدم استقرار النظام الدولي.. الاستراتيجية السياسية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية".
وقدّم السفير الرويلي خلال الندوة نبذة عن النهضة التنموية الشاملة التي تمر بها المملكة ضمن استراتيجيتها المرسومة في رؤية 2030 وأهدافها نحو التنمية البشرية المستدامة، وما حققته الرؤية من نجاح على مختلف الصعد منذ انطلاقها عام 2016م، وما أكده من ارتفاع مؤشرات تصنيف المملكة بهذا الشأن في التقارير الدولية؛ ومنها التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية. وكذلك ما حققته أيضًا من نجاح لمواجهة جائحة "كوفيد ـ 19"؛ حيث صنفت دوليًا في طليعة الدول بهذا الشأن.
كما قدم موجزًا عن أبرز أسس السياسة الخارجية السعودية وعضويتها الفاعلة في المنظمات والمعاهدات الدولية المعنية بتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف، وجهودها للتعريف بمبادئ العقيدة الإسلامية السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والحوار، وإطلاقها للعديد من المشروعات الموجهة للعناية بالبيئة والتحول للطاقة المتجددة والنظيفة.
وتضمنت المحاضرة ملمحًا عن تطور علاقات التعاون والشراكة المتنامية بين المملكة وفرنسا.
وفي ختام الندوة أجاب السفير الرويلي عن أسئلة الحضور حول عدد من الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية.
حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والسفراء المعتمدين في فرنسا، ورجال الأعمال والإعلاميين.