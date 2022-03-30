سفير المملكة لدى الأردن يطلق حملة توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأربعاء

ورفع بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، مثنيًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.