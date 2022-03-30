سفير المملكة لدى الأردن يطلق حملة توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأربعاء

أطلق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، حملة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة لشهر رمضان 1443هـ في الأردن.
وأوضح السفير السديري أن السفارة باشرت توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، لتشمل الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وكل من يستهدفهم هذا البرنامج المبارك.
ورفع بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، مثنيًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.
بدورهم أثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.