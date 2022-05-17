سفير المملكة لدى جنوب إفريقيا يفتتح الملحقية التجارية السعودية في جوهانسبرغ

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري، أمس، الملحقية التجارية السعودية في جوهانسبرغ، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية حسام بن يحيى الغريميل، الذي باشر مهام أعماله.