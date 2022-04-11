سفير المملكة لدى لبنان يلتقي مرجعيات دينية لبنانية

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، سلسلة لقاءات مع مختلف المرجعيات الدينية اللبنانية.

واستهل السفير بخاري لقاءاته، مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، في مقرّ دار الفتوى بالعاصمة بيروت، حيث تم تداول الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتسليم نسخ من القرآن الكريم لدار الفتوى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

بعد ذلك التقى بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب، حيث ناقشا المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.

كما التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، حيث جرى استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

واجتمع السفير بخاري في الصرح البطريركي ببكركي، بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وجرت مناقشة المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.