محليات

سفير المملكة لدى لبنان يلتقي مرجعيات دينية لبنانية

سلم نسخاً من القرآن الكريم لدار الفتوى بمناسبة رمضان
سفير المملكة لدى لبنان يلتقي مرجعيات دينية لبنانية
مفتي لبنان عبد اللطيف دريان يستقبل سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري
واس
واس

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، سلسلة لقاءات مع مختلف المرجعيات الدينية اللبنانية.

واستهل السفير بخاري لقاءاته، مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، في مقرّ دار الفتوى بالعاصمة بيروت، حيث تم تداول الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتسليم نسخ من القرآن الكريم لدار الفتوى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

بعد ذلك التقى بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب، حيث ناقشا المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.

كما التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، حيث جرى استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

واجتمع السفير بخاري في الصرح البطريركي ببكركي، بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وجرت مناقشة المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بلبنان سامي أبي المُنى يستقبل سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بلبنان سامي أبي المُنى يستقبل سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان علي الخطيب يستقبل سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان علي الخطيب يستقبل سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري
وليد بخاري
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عبداللطيف دريان
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان
علي الخطيب
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان
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