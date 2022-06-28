سفير خادم الحرمين في ألبانيا يسلم 25 طناً من التمور لجمهورية كوسوفا يقدمها مركز الملك سلمان

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ فيصل بن غازي حفظي أن هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم، مضيفاً كما تأتي تجسيداً لرسالة المملكة السامية والإنسانية التي تضطلع بها.