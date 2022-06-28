سفير خادم الحرمين في ألبانيا يسلم 25 طناً من التمور لجمهورية كوسوفا يقدمها مركز الملك سلمان

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في جمهورية كسوفا فيصل بن غازي حفظي اليوم هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية كوسوفا المتضمنة 25 طناً من التمور، والتي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لتوزيعها لكافة الأسر المحتاجة بالتنسيق مع المشيخة الإسلامية بكوسوفا.
وجرت مراسم التسليم بالعاصمة الكوسوفية برتشينا بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا وعدد من المسؤولين بالمشيخة الإسلامية ومركز الملك سلمان وممثلين من السفارة السعودية ووسائل الإعلام الرسمية.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ فيصل بن غازي حفظي أن هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم، مضيفاً كما تأتي تجسيداً لرسالة المملكة السامية والإنسانية التي تضطلع بها.