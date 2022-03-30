سفير خادم الحرمين في إندونيسيا يدشن حملة توزيع أكثر من 7 آلاف سلة رمضانية

ونوه "الثقفي" عقب مراسم التدشين إلى الدور المهم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم ومساندة الشعوب، لاسيما في شهر العطاء الذي تزداد فيه عطاءات السعودية؛ انطلاقًا من رسالتها السامية والإنسانية بدعم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي عهده الأمين.