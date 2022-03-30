سفير خادم الحرمين في إندونيسيا يدشن حملة توزيع أكثر من 7 آلاف سلة رمضانية

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي، اليوم بمقر السفارة؛ حملة السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والموجهة للشعب الإندونيسي بمناسبة شهر رمضان، ضمن برامج الخير والعطاء التي ينفذها المركز في مدن وأقاليم الجمهورية عبر توزيع 7432 سلة رمضانية.
وحضر التدشين مسؤولو هيئة الزكاة الإندونيسية وممثلو وزارة الشؤون الدينية، وعدد من أعضاء البعثة السعودية في العاصمة جاكرتا.
ونوه "الثقفي" عقب مراسم التدشين إلى الدور المهم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم ومساندة الشعوب، لاسيما في شهر العطاء الذي تزداد فيه عطاءات السعودية؛ انطلاقًا من رسالتها السامية والإنسانية بدعم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي عهده الأمين.
وبين "الثقفي" أن هذا المشروع السنوي يلامس حاجة مسلمي إندونيسيا ويحظى بتقدير من وزارة الشؤون الدينية والجمعيات الخيرية المستفيدة من هذا المشروع بشهر الخير والعطاء.