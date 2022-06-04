سفير خادم الحرمين لدى الفلبين يشارك في افتتاح المختبر اللغوي لمعهد الخدمات الخارجية

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني؛ في حفل افتتاح المعمل اللغوي العصري التابع لمعهد الخدمات الخارجية بوزارة الخارجية الفلبينية، بحضور وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين؛ وعضو مجلس الشيوخ الفلبيني لورين ليغاردا؛ ومدير معهد الخدمات الخارجية، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الفلبينية.