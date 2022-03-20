سفير كوريا الجنوبية يبحث فرص الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات التي تتعلق بفرص الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية، والتطور الصناعي والاقتصادي، والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في كل المجالات.

واطلع الوفد الزائر على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط وإدارة وتشغيل مدينة ينبع الصناعية.

وجرى عرض المميزات التنافسية لمدينة ينبع الصناعية، والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين الكوريين بالمدينة. وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

