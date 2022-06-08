سفير مملكة البحرين لدى المملكة يزور مقرّ التحالف الإسلامي العسكري

من جانبه أكّد اللواء المغيدي أن مملكة البحرين هي من ضمن الدول المُنظّمة إلى التحالف مُنذ إنشائه؛ إيمانًا منها بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، مشيدًا بدور مملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنيّة لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.