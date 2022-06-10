سفير موريتانيا ينوه بموافقة خادم الحرمين على إقامة مسابقة للقرآن والسنة لغرب إفريقيا

أكد سفير جمهورية موريتانيا لدى المملكة علي سيدي ولد علي، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن الكريم، والسنة النبوية) على مستوى دول غرب إفريقيا برعاية المملكة، تأتي امتداداً للرعاية والدعم الكريم والمتواصل من قيادة المملكة لكتاب الله وسنة رسوله وللدين الإسلامي والمسلمين في جميع أنحاء العالم.