سقطت فتقهقرت السيارة ودهستها.. المبتعث "منقذ العجوز الأسترالية" يكشف الكواليس

في تفاصيل جديدة حول حالة إنقاذٍ قام بها أحد المبتعثين السعوديين؛ كرّم منسوبو مستشفى أوستن في ملبورن بأستراليا، زميلهم "عبدالإله نداء العنزي" الذي قام بإسعاف المسنة التي كانت برفقة حفيدها وسقطت في مواقف السيارات.
وقال "العنزي" لـ"سبق": "عند مباشرتي الحالة بسرعة عاجلة لإيقاف النزيف ومراقبة نبضات القلب؛ قمت بتفعيل كود الطوارئ للحالات الحرجة والقصوى، ولاحظت أن المصابة على وشك فقدان الوعي بسبب شدة النزيف، وقمت أثناء إسعافها بالتحدث معها لتطمينها".
وأضاف أنه قام بالسيطرة على الحالة ووقف النزيف حتى حضر فريق الطوارئ واستلم الحالة؛ حيث قاموا بالثناء على حسن التصرف والتعامل السليم لإنقاذ المصابة من مضاعفات خطيرة.
وأوضح أن الحادثة جاءت بعد انتهاء دوامه في مستشفى أوستن، عندما خرج إلى مواقف السيارات، وفجأة وجد المريضة ساقطة على الأرض؛ وذلك بعد فقدها للسيطرة على السيارة؛ حيث إنها تحركت نحو منحدر وحاولت "المسنة" النزول من السيارة وسقطت على الأرض؛ مما أدى إلى رجوع السيارة على ساقها ودهسها؛ مما تسبب لها بإصابة خطيرة ونزف شديد في الكاحل؛ وبالتالي دخلت في حالة هستيرية.