سقطت فتقهقرت السيارة ودهستها.. المبتعث "منقذ العجوز الأسترالية" يكشف الكواليس

وأوضح أن الحادثة جاءت بعد انتهاء دوامه في مستشفى أوستن، عندما خرج إلى مواقف السيارات، وفجأة وجد المريضة ساقطة على الأرض؛ وذلك بعد فقدها للسيطرة على السيارة؛ حيث إنها تحركت نحو منحدر وحاولت "المسنة" النزول من السيارة وسقطت على الأرض؛ مما أدى إلى رجوع السيارة على ساقها ودهسها؛ مما تسبب لها بإصابة خطيرة ونزف شديد في الكاحل؛ وبالتالي دخلت في حالة هستيرية.