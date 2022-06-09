سقوط طالب من الدور الثالث بمدرسة بمكة.. وزملاؤه يكشفون لـ"سبق" تفاصيل الواقعة

وبحسب أحد زملائه في الفصل؛ قال إن الطالب الذي سقط من الدور الثالث من سطح المدرسة، يدرس معه في الفصل نفسه، وذهب برفقة ثلاثة من زملائه إلى سطح المدرسة، قبل أن يعود طالب منهم إلى الفصل تَبِعه الآخر مسرعًا، وأبلغ المعلم بسقوط زميله من الدور الثالث؛ بالتحديد من سطح المدرسة.