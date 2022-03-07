"سقيا الماء" الخيرية بمكة ترفع استعداداتها لمواجهة الطلبات خلال رمضان المبارك

كشفت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة في تقريرها لشهر فبراير الماضي عن توزيع 1780960 عبوة ماء ضمن برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، إضافة إلى برامج سقيا الأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام وسقيا المساجد، التي شارك فيها 409 متطوعين، وشهدت 2856 ساعة عمل.
وتواصل الجمعية مشروع سقيا ألف أسرة في منازلهم، ومشروع سقيا 256 أسرة في القرى والهجر بواسطة صهاريج المياه.
وكشف التقرير عن بلوغ إيرادات وقف سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة حتى اليوم (4.847.475) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، تم تحديد مصاريفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم أن الجمعية رفعت من وتيرة استعدادها لتوزيع المزيد من المياه عقب رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
وأشار إلى استمرار تأمين مراكز اللقاح بمياه الشرب بوصفه أحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي واكبت جهود حكومتنا الرشيدة تجاه تلك الجائحة. مشيدًا بدعم رجال الخير والمحسنين أنشطة الجمعية التي تستهدف تقديم خدمات سقيا الماء، وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك المياه وصيانة ومتابعة السقيا.
وكشف "ابن درهم" عن مواصلة استعدادات الجمعية لتوسيع برامجها في شهر رمضان المبارك من خلال فِرق التوزيع التي تعتمد على فِرق الجمعية، وجهود الفِرق التطوعية بالجمعية، التي قدَّم لها الشكر على جهودها المخلصة بتوزيع الماء على قاصدي بيت الله الحرام بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
ولفت إلى أن الجمعية ترحب بالمتطوعين الراغبين في الانضمام إلى فريق العمل عبر منصة العمل التطوعي، التي قدمت الجمعية خلالها في الشهرين الماضيَيْن (118) مبادرة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية (546) متطوعًا ومتطوعة، بما يعادل (2820) ساعة تطوعية، بواقع 5 ساعات لكل متطوع.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع الخيري من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa، وعبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، أو من خلال رقمَيْ الجمعية (0506668129 ـ 0533317455).