"سقيا الماء" الخيرية بمكة ترفع استعداداتها لمواجهة الطلبات خلال رمضان المبارك

وكشف التقرير عن بلوغ إيرادات وقف سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة حتى اليوم (4.847.475) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، تم تحديد مصاريفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.