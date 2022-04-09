"سقيا الماء" بمكة تكثف من برامج سقيا المساجد وقاصدي الحرم المكي في رمضان

تواصل جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة برنامج سقيا المصلين وقاصدي بيت الله الحرام وبرنامج سقيا المساجد بتوفير المياه النقية والباردة. وكشف تقرير شهر مارس للجمعية ارتفاعًا في عدد مستفيدي السقيا مع حلول شهر رمضان، بلغ 244160 مستفيدًا، فيما بلغ مجموع مستفيدي برامج سقيا الأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام والأسر المحتاجة والمقابر ومغاسل الموتى والعمالة وسقيا الفعاليات المجتمعية والمبادرات 35475 مستفيدًا.

وكشف التقرير عن (41) فرصة تطوعية، نتج منها مشاركة (262) متطوعًا، نفذوا خلالها (1572) ساعة تطوعية. كما أكد التقرير أن إيرادات وقف سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة بلغت حتى اليوم (5.122.738) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال، الذي تم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

أكد ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، مثمنًا ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في دعم أوجه العمل الخيري، وتعظيم أثره على المانح والمحتاج. مشيدًا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني، والسعي نحو ريادة خيرية سعودية مستدامة بتسهيل عملية التبرع، ووصولها إلى مستحقيها. مشيرًا إلى أن مثل تلك الحملة التي أطلقها وتبرع لها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ترتبط بشكل رئيسي بثقافة العطاء والعمل الخيري المتأصلة في المجتمع السعودي.

وأضاف "ابن درهم" بأن الجمعية كثفت برامجها الخيرية منذ مطلع شهر رمضان المبارك بموافقة ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوزيع 1500 وجبة إفطار صائم في اليوم ضمن مشروع سقيا الصائم، استهدفت به مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالشراكة مع شركة مطارات جدة، واستهدفت في مكة المكرمة مواقف المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام ومراكز الأحياء ومسجد التنعيم، كما واصلت برامج سقيا الجمعيات الخيرية والمساجد والأربطة التي استفاد منها قرابة 64800 مستفيد.

وكشف "ابن درهم" عن أن الجمعية مع زيادة الطلب على مشروع إفطار الصائم أعلنت استقبال التبرع لمبادرتها "سقيا الصائم" التي تستهدف مائة ألف صائم بواقع 7.50 ريال سعودي للوجبة.

يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر رقمَي الجمعية (0506668129 ـ 0533317455)، أو من خلال متجرها الإلكتروني Soqia.org.sa.