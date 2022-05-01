سكان العارضة لـ"الصحة": المراكز الخاصة أرهقتنا.. أنقذونا

وأضافوا: من يتوجه بمريض إلى قسم الطوارئ سيلاحظ أن الأسرّة في القسم تُحجز لساعات لحالات يمكن علاجها في المركز الصحي في حال كان موجودًا؛ وهو ما يشكِّل عبئًا على الموظفين والطاقم الصحي، ويتسبب في ازدحام داخل القسم، وتأخير إيجاد أسرّة للحالات الأكثر خطورة، التي تحتاج للتدخل السريع.