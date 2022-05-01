سكان العارضة لـ"الصحة": المراكز الخاصة أرهقتنا.. أنقذونا

أوصل سكان محافظة العارضة شرق منطقة جازان مطالبهم لوزارة الصحة بضرورة افتتاح مراكز صحية مسائية لخدمة المرضى أسوة ببقية المحافظات والمدن.
وذكر السكان أن عدم وجود مركز صحي مسائي يشكل عبئًا كبيرًا على الكثيرين منهم، ويجعلهم مضطرين إما إلى التوجه لطوارئ المستشفى العام المزدحم في الأصل وزيادة الازدحام، أو التوجه للمراكز الخاصة التي أرهقتهم ونالت من قوت أطفالهم، على حد وصفهم.
وكانت "صحة جازان" قد أعلنت قبل أيام عن المراكز الصحية المناوبة في العيد حيث غابت العارضة عن المراكز المسائية، مما دفع السكان للمطالبة بتخصيص مراكز مناوبة مسائية طول العام في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة يتوزعون على عشرات القرى والمراكز .
وتساءل المتضررون: لماذا لا توجد في العارضة مراكز صحية حكومية مناوبة في المساء؟
وأضافوا: يجب على المسؤول التوجه إلى المراكز الصحية الخاصة وطوارئ المستشفى العام وسيتأكد له مدى حاجة المحافظة لمراكز صحية مناوبة.
وقال المواطنون في العارضة: ليس من المعقول أن هناك محافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة ولا يوجد بها مركز صحي مناوب في فترة المساء ضمن المراكز المدرجة والمعتمدة من قبل الوزارة لفك اختناق قسم الطوارئ بالمستشفى العام.
وكشفوا أنهم يضطرون للذهاب بأطفالهم ومرضاهم إلى قسم الطوارئ في أقل الأمراض خطورة، وحتى في الأمراض العادية جدًّا؛ لعدم وجود خيار آخر.
وأضافوا: من يتوجه بمريض إلى قسم الطوارئ سيلاحظ أن الأسرّة في القسم تُحجز لساعات لحالات يمكن علاجها في المركز الصحي في حال كان موجودًا؛ وهو ما يشكِّل عبئًا على الموظفين والطاقم الصحي، ويتسبب في ازدحام داخل القسم، وتأخير إيجاد أسرّة للحالات الأكثر خطورة، التي تحتاج للتدخل السريع.
وناشدوا وزارة الصحة افتتاح مركز صحي مسائي في المحافظة، خاصة في الفترة الحالية، وتفريغ الطوارئ في المستشفى العام وطاقمه للحالات الأخرى التي تكون في حاجة ماسّة للتدخل السريع.
جدير بالذكر أنه في منتصف رمضان تم الإعلان عن إطلاق 30 عيادة استشارية تعمل على تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين عبر 5 مراكز صحية منتشرة بجازان، وهي مركز صحي أحد المسارحة بمحافظة أحد المسارحة ومركز صحي أبو عريش الشمالي بمحافظة أبو عريش، ومركز الظبية بمحافظة صبيا ومركز صحي بيش بمحافظة بيش ومركز صحي مخطط 5 بمدينة جازان.
وتعمل في كل مركز 6 عيادات تتولى تقديم خدماتها العلاجية في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأطفال والنساء والولادة والقدم السكري وأمراض الدم.