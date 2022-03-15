سكان "محاني الطائف" يشكون من عدم إيصال الكهرباء لمنازلهم منذ عامين

وتلقت "سبق" شكوى من المتضررين في مخطط المحاني التابع لمحافظة الطائف؛ وهم: منصور مانع العتيبي، وملفي حمد العتيبي، وثابت عبدالله العتيبي، ونايف مصلح العتيبي، ومحمد حسين، وطراد مشاري، وحمد عبدالله، وفالح فلاح، وعبدالله مسعود، وأحمد شمروخ، وناصر مذكر؛ حيث أكدوا في شكواهم أنهم يعانون بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي بُنِيَت منذ عامين، ولا تزال جاهزة ولكن دون كهرباء، إلى جانب عدم وجود إنارة، وعدم وجود سفلتة داخلية للمخطط.