سكان "محاني الطائف" يشكون من عدم إيصال الكهرباء لمنازلهم منذ عامين
يعاني سكان مخطط مركز المحاني بالطائف رقم "1082" من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم منذ عامين، دون أدنى معرفة بالأسباب.
وتلقت "سبق" شكوى من المتضررين في مخطط المحاني التابع لمحافظة الطائف؛ وهم: منصور مانع العتيبي، وملفي حمد العتيبي، وثابت عبدالله العتيبي، ونايف مصلح العتيبي، ومحمد حسين، وطراد مشاري، وحمد عبدالله، وفالح فلاح، وعبدالله مسعود، وأحمد شمروخ، وناصر مذكر؛ حيث أكدوا في شكواهم أنهم يعانون بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي بُنِيَت منذ عامين، ولا تزال جاهزة ولكن دون كهرباء، إلى جانب عدم وجود إنارة، وعدم وجود سفلتة داخلية للمخطط.
وأضافوا: "عند مراجعتنا لبلدية المحاني تكراراً ومراراً أفادونا بأن المشكلة لدى الكهرباء وليست من اختصاص البلدية"، لافتين إلى أن عدد المنازل يفوق 150 منزلاً دون كهرباء، رغم نظامية البناء.
وطالب المتضررون المسؤولين في الجهات المعنية وعلى رأسها الشركة السعودية للكهرباء؛ بضرورة إيصال التيار لمنازلهم التي كلفتهم آلاف الريالات، والتحقيق مع الجهة المتسببة في عدم إيصال التيار على مدى عامين ماضيين.