"سكاي فيوز".. شاهد دبي من الأعلى عبر المزلقة أو الجسر أو الممشى الزجاجي

وتُعتبر المزلقة الزجاجية مناسبة لكافة الأعمار، حيث يمكن للصغار والكبار الانزلاق داخل أنبوب شفّاف يلتفُّ حول البرج من الطابق 53 إلى 52. أما أصحاب القلوب الجريئة، فيمكنهم القيام بجولة شيقة على ممشى الحافة الخارجية الشاهقة التي تطوّق المبنى بشكلٍ كامل بعد تجهيزهم بكلّ معدات السلامة.