"سكاي فيوز".. شاهد دبي من الأعلى عبر المزلقة أو الجسر أو الممشى الزجاجي

يعد "سكاي فيوز" دبي، الواقع على ارتفاع 219.5 متراً فوق سطح الأرض، أحدث معلم سياحي يوفر إطلالات رائعة على "داون تاون دبي" وأفق المدينة.
وتقدم هذه التحفة المعمارية التي تقع فوق فندق "العنوان سكاي فيو" تجارب استثنائية لا تُنسى في ثلاث مناطق خاصة هي منصة المشاهدة والمزلقة الزجاجية وممشى الحافة.
وتتيح منصّة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي بين برجَي الفندق للوصول إلى الطابق 52 ومن ثم صعود درج حلزوني للوصول إلى الطابق 53،حيث يتوفر ممشى زجاجي بطول 46 متراً إلى المبنى المجاور.
وتُعتبر المزلقة الزجاجية مناسبة لكافة الأعمار، حيث يمكن للصغار والكبار الانزلاق داخل أنبوب شفّاف يلتفُّ حول البرج من الطابق 53 إلى 52. أما أصحاب القلوب الجريئة، فيمكنهم القيام بجولة شيقة على ممشى الحافة الخارجية الشاهقة التي تطوّق المبنى بشكلٍ كامل بعد تجهيزهم بكلّ معدات السلامة.
وتتيح التجارب للزوار الاستمتاع بإطلالات رائعة على أبرز المعالم السياحية مثل برج خليفة وشارع الشيخ زايد.
جدير بالذكر أن أسعار التذاكر لدخول "سكاي فيوز" دبي تبدأ من 55 درهماً إماراتياً للدخول العام للأطفال إلى منصة المشاهدة، وتصل إلى 699 درهماً إماراتياً لقاء تجربة ممشى الحافة.
ولمن أراد التجربة، يمكن التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للحصول على آخر التفاصيل المتعلقة بالأسعار على الرابط: