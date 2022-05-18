"سكني": أكثر من 11 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" حتى نهاية أبريل الماضي

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 119 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر نحو 155 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار يصل إلى 750 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.