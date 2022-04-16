"سكني": أكثر من 20 ألف أسرة سكنت منازلها خلال شهر مارس 2022

يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يُقدم عددًا من الخدمات والحلول السكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة على مدار الساعة، التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.