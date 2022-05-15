"سكني": أكثر من 55 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية حتى نهاية أبريل

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن أكثر من 22 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، و11 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وأكثر من 11 ألف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و6 آلاف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.