"سكني": إصدار أكثر من 664 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

وتضمّن تقرير "سكني" تفاصيل 4 مشاريع سكنية أطلقتها "الوطنية للإسكان" في مدينة الرياض توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية، كما تضمن تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعاً توفّر نحو 155 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.