"سكني": استفادة 28 ألف أسرة من خياري "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" حتى أبريل الماضي

جاءت هذه الأعداد ضمن 55,760 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج، وهي (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم من خلال تقديم حلول سكنية متنوعة وخيارات تمويلية ميسرة وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.