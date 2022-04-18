"سكني": استفادة 9 آلاف أسرة من "البناء الذاتي" خلال الربع الأول لـ2022

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض المدعوم، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كل التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط .