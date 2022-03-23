"سكني": تقدّم أعمال البناء في مخطط "ربيع البدائع" بـ"القصيم"

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في برنامج سكني زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا، تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.