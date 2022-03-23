"سكني": تقدّم أعمال البناء في مخطط "ربيع البدائع" بـ"القصيم"

يشهد مخطط "ربيع البدائع" السكني الواقع بمحافظة البدائع حركة بناء متقدمة من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني".
وأسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه، مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.
ويقع مُخطط "ربيع البدائع" جنوب محافظة البدائع، ويمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون م2، ويُوفّر 1292 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، إذ يُعد نموذجًا مثاليًا للمخططات السكنية المُتكاملة؛ لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.
ويُتيح برنامج "سكني" من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفر مزيدًا من الخدمات الإلكترونية مثل توقيع العقود وإصدارها إلكترونيًا واختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".
ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في برنامج سكني زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا، تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.