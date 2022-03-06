"سكني": منتج "أرضك دعمك" اختياري ويتحمل المستفيد فوائد التمويل العقاري

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت قبل أيام منتج "أرضك دعمك"، وستكون الأرض هي الدعم للمستفيد الذي وقّع العقد بعد تاريخ 23 فبراير 2022؛ وبذلك سيتحمل المستفيد قيمة التمويل العقاري وفوائده. بينما يتحمل صندوق التنمية العقارية فوائد التمويل العقاري في حالة إذا كان المستفيد قد اشترى أرضاً من السوق فإنها تكون مدعومة، ما لم تكن الأرض مجانية من وزارة الإسكان.