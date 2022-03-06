"سكني": منتج "أرضك دعمك" اختياري ويتحمل المستفيد فوائد التمويل العقاري

أوضح البرنامج المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول "سكني" أنه يحق للمستفيدين الذين لم يقوموا بتوقيع عقود الدعم السكني لدى البنك إلى الآن، ولديهم عقود إلكترونية قبل تاريخ 23 فبراير 2022م، أي قبل تاريخ طرح منتج "أرضك دعمك" الاستفادة من الآلية السابقة "أرض وقرض".
وتفصيلاً، أوضح "سكني" أن منتج "أرضك دعمك" هو اختياري للمستفيد؛ بحيث إذا اختار منتج "أرض" مجانية من الوزارة فإنه يعتبر هو الدعم المقدم له، وسيتحمل المستفيد فوائد التمويل العقاري.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت قبل أيام منتج "أرضك دعمك"، وستكون الأرض هي الدعم للمستفيد الذي وقّع العقد بعد تاريخ 23 فبراير 2022؛ وبذلك سيتحمل المستفيد قيمة التمويل العقاري وفوائده. بينما يتحمل صندوق التنمية العقارية فوائد التمويل العقاري في حالة إذا كان المستفيد قد اشترى أرضاً من السوق فإنها تكون مدعومة، ما لم تكن الأرض مجانية من وزارة الإسكان.