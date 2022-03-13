"سكني" يصدر 2672 عقدًا إلكترونيًا للأراضي خلال فبراير الماضي

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 369 أرضًا في منطقة الرياض، و1545 أرضًا في منطقة مكة المكرّمة، وفي المدينة المنوّرة 41 أرضًا، و126 أرضًا في منطقة القصيم، إضافةً إلى 193 أرضًا في المنطقة الشرقية، و64 أرضًا في منطقة عسير، و69 أرضًا ضمن منطقة حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية 15 أرضًا، و69 أرضًا لمستفيدي "سكني" في منطقة جازان، و144 أرضًا في منطقة نجران، و16 أرضًا في منطقة الباحة، و10 أراضٍ في منطقة الجوف، و11 أرضًا في منطقة تبوك.