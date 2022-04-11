"سكني" يُطلق تصميماً هندسياً بكود "وادي حنيفة" لمستفيديه بالرياض

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه ستتم إضافة عدد من التصاميم الهندسية لكود البناء المعتمد من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وإتاحتها عبر موقع وتطبيق "سكني" بالكود المُعتمد ضمن خدمة التصاميم النموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي لتمكين الأسر السعودية المستفيدة من "سكني" من تملك وحداتهم السكنية وفق رغباتهم وتطلعاتهم ضمن الأحياء والمخططات السكنية المعتمدة والتي يتم تحديدها من قِبل الهيئة في إطار التسهيل على الأسر السعودية وتمكينها من الحصول على تصاميم سكنية نموذجية تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية وكود البناء في كل منطقة.