"سكني": 10,716عقدًا إلكترونيًا للأراضي خلال ثلاثة أشهر

وأوضح "سكني" في بيان صحافي اليوم، أن عقود الأراضي التي تم إصدارها خلال شهر مارس شملت 1066 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، و240 أرضًا في منطقة الرياض، و36 أرضًا في المدينة المنورة، و102 أرضًا في منطقة القصيم، إضافة إلى 88 أرضاً في المنطقة الشرقية، و32 أرضًا سكنية في منطقة عسير، و46 أرضًا ضمن منطقة حائل، و7 أراض في منطقة الحدود الشمالية، و89 أرضًا لمستفيدي "سكني" في منطقة جازان، و108 أراض في منطقة نجران، و9 أراضٍ في منطقة الباحة، و9 أراضٍ في منطقة الجوف، و5 أراضٍ في منطقة تبوك.