"سكني": 23 ألف أسرة استفادت من خياري "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال الربع الأول

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.