"سكني": 6 آلاف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال شهرين

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 115 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر نحو 150 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار تصل إلى 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.