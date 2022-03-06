سكن وتذاكر وتحقيق حلم العلاج.. "الصحة" تتواصل مع أسرة "الخبراني"

وقال إن ابنه كان يتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وتم تحويله لأحد المستشفيات بجدة غير أن حالة الأسرة المادية التي تعتمد على راتب تقاعدي وقفت عاجزة أمام تكاليف الإقامة ومصاريف السفر وغيرها لإكمال العلاج؛ وهو ما تسبب في تأزم الحالة. موضحًا أن الابنة تتلقى علاجها في المنطقة، لكن دون أي تقدُّم في النتائج.