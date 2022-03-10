"سكوبا" تبرم عدة اتفاقيات لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية

شاركت شركة سكوبا للصناعات العسكرية إحدى شركات مجموعة عجلان وإخوانه، في معرض الدفاع العالمي الأول، والذي أقيم بالرياض بالفترة من ٦ إلى ٩ مارس الحالي.
وتم على هامش المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوريد وتوطين صناعة الأسلحة والمنظومات والمنصات القتالية العسكرية والأمنية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في جميع الصناعات العسكرية بمختلف أنواعها واستخداماتها، ومن أبرز هذه الشركات: fincantieri وParamount وNorcatec وblack sage وكذلك شركات controp وu-tacs وpalo allto networks وc-speed وأيضاً شركتا force I decon وNDI بخلاف شركاتها مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.
وستثري هذه الشراكات الواسعة توطين قطاع الصناعات العسكرية والأمنية السعودية المرتبطة بمختلف القطاعات الأمنية التابعة لـ(وزارة الدفاع -وزارة الداخلية – وزارة الحرس الوطني ) وغيرها من القطاعات العسكرية والأمنية.
وقال نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه محمد بن عبدالعزيز العجلان: "لقد تشرفنا بالمشاركة في معرض الدفاع الأول، من خلال شركتنا التابعة للمجموعة، شركة سكوبا، والتي حرصنا على تأسيسها لتواكب توجهات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توطين 50% من الصناعات العسكرية في المجالات الدفاعية والجوية والبحرية ومختلف الشئون العسكرية والأمنية على مدار العقد الحالي.
وأضاف العجلان: "نسعى من خلال سكوبا لتحقيق رؤية توطين التقنيات المرتبطة بالصناعات العسكرية والتوسع في هذا المجال من خلال القطاع الخاص كهدف وطني كبير يحقق الأمن المجتمعي الوطني، ويثري الاقتصاد المحلي ويوفر فرص العمل الجديدة المرتبطة بهذه الصناعات الواسعة، ولمسنا من خلال الشراكات والتفاهم مع الشركات الأجنبية من دول مختلفة تقديرهم لهذا التوجه وحرصهم على مد روابط الشراكة التي تتفق مع رؤية 2030.
وكانت منصة معرض الدفاع الأول شاهد على أهمية توطين الصناعة العسكرية التي تخدم اقتصادنا والأمن الوطني وتحقق مصالح مجتمعية يتفق عليها حتى شركائنا الأجانب.