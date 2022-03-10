"سكوبا" تبرم عدة اتفاقيات لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية

وتم على هامش المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوريد وتوطين صناعة الأسلحة والمنظومات والمنصات القتالية العسكرية والأمنية مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في جميع الصناعات العسكرية بمختلف أنواعها واستخداماتها، ومن أبرز هذه الشركات: fincantieri وParamount وNorcatec وblack sage وكذلك شركات controp وu-tacs وpalo allto networks وc-speed وأيضاً شركتا force I decon وNDI بخلاف شركاتها مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.