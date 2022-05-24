"سلامة واستدامة".. وزارة النقل تشارك في أعمال المنتدى العالمي للنقل

وترأس وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، الوفد المشارك في أعمال المنتدى؛ والمشاركة في عدد من جلسات النقاش الوزارية التي شهدت مشاركة عدد من وزراء النقل العالميين وممثلين الحكومات في قطاع النقل وعدد من قادة شركات النقل العالمية.