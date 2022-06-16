"سلطان بن سلمان" يرعى حفل خريجي "العاصمة النموذجي" للعام الدراسي 1443هـ

ثم قُدم عرض مرئي بعنوان "من ميدان العاصمة"، تم التطرُّق فيه لأبرز برامج ومبادرات المعهد خلال العام 1443ه،ـ بعدها شاهد الأمير سلطان بن سلمان والحضور، لوحة شعرية وطنية أوبريتًا بعنوان "الملحمة السعودية.. تأسيس وكيان"، من كلمات مساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف، يتناول انطلاق هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها ونهوضها في عهد الملك المؤسس، مرورًا بأبنائه الملوك الكرام، حتى حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.