"سلطان بن سلمان" يرعى حفل خريجي "العاصمة النموذجي" للعام الدراسي 1443هـ

رعى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، حفل خريجي معهد العاصمة النموذجي بالرياض للعام الدراسي 1443هـ.
وفي بداية الحفل قُدم النشيد الوطني، ثم القرآن الكريم تلاه الطالب جهاد الشثري، ثم نشيد ترحيبي للأطفال، بعده عرض مرئي، بعنوان: "رحلة عطاء"، عن الأمير سلطان بن سلمان.
ثم انطلقت مسيرة الطلاب الخريجين أمام الأمير "سلطان"، بحضور أولياء الأمور، وتوالت فقرات الحفل الذي قدمه الإعلامي عبدالله الحنيشل.
فيما قدم الطالب سعود المبدل كلمة الطلاب الخريجين، شكر فيها الأمير سلطان بن سلمان على تشريفه لحفل التخرج.
ووجه الشكر والتقدير لأولياء الأمور والمعلمين على ما بذلوه من جهد وتعب.
كما قدم "المبدل" التهنئة لزملائه على التخرج، طالبًا منهم بذل المزيد من الجهد في مرحلتهم التعليمية المقبلة؛ لخدمة وطنهم.
فيما وجه قائد عام المعهد عادل الطخيم، شكره وكل منسوبي المعهد للأمير "سلطان"، على رعايته لتخرج أبنائه الطلاب، مشيدًا بالدور الكبير للمعهد في التعليم منذ بدايته قبل ثمانين عامًا.
وأشاد "الطخيم" بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع منسوبي المعهد، وخصوصًا الفرق العاملة في لجان الحفل.
ثم أعلن عن مبادرة الأمير سلطان بن سلمان لجمع الصور والوثائق التاريخية لمعهد العاصمة النموذجي، موجهًا الشكر والتقدير له على اهتمامه الدائم بالمعهد.
ثم قُدم عرض مرئي بعنوان "من ميدان العاصمة"، تم التطرُّق فيه لأبرز برامج ومبادرات المعهد خلال العام 1443ه،ـ بعدها شاهد الأمير سلطان بن سلمان والحضور، لوحة شعرية وطنية أوبريتًا بعنوان "الملحمة السعودية.. تأسيس وكيان"، من كلمات مساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف، يتناول انطلاق هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها ونهوضها في عهد الملك المؤسس، مرورًا بأبنائه الملوك الكرام، حتى حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
مع إبراز النهضة الاقتصادية والرؤية الثاقبة، وأثر ذلك على شتى مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك في استعراض جميل لأبرز هذه المناطق.
ثم تشرف الطلاب الخريجون بالتقاط صور تذكارية مع الأمير "سلطان".