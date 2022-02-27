"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة أول ملحق ثقافي للمملكة بأمريكا

قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المنقور أول ملحق ثقافي للمملكة في أمريكا.

وعبّر الأمير سلطان عن خالص عزائه ومواساته لأبناء الفقيد، مؤكدًا أن الراحل مثّل الدولة بشكل استثنائي كملحق ثقافي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قريبًا من جميع الطلاب والمبتعثين متواصلاً معهم ومتلمسًا لاحتياجاتهم وحالاً لمشاكلهم، ولم يتصل به طالب في خدمة إلا وقدمها له، مضيفًا : "لقد كان أبًا مثاليًا لجميع المبتعثين".

وعبّر نجل الراحل محمد بن عبدالعزيز المنقور باسمه ونيابة عن أسرته عن خالص شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان، مؤكدًا أن تقديمه للعزاء خفف كثيرًا من مصاب الأسرة، وهذا ليس بمستغرب عن ولاة أمر هذه البلاد المباركة.