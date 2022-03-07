"سلمان الطبية".. تدخل جراحي ينقذ ثلاثينياً من تداعيات كيس بالحبل الشوكي

نجح الفريق الطبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة الصحي، في إنهاء معاناة مريض ثلاثيني العمر كان يعاني كيساً داخل الحبل الشوكي مسبباً ضغطاً على الحبل الشوكي، وظهور بعض الأعراض العصبية في الأطراف السفلية واضطراب بالتحكم في البول واضطراب الإحساس بالمنطقة السفلية ومنطقة الصدر وعدة أجزاء مختلفة من الجسم.
وقال تجمع المدينة الصحي، إنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود هذا الكيس بين الفقرة الخامسة والثامنة في الفقرات الصدرية، وقد تم إجراء عملية جراحية دقيقة بالاستعانة بالمجهر الجراحي والأشعة السينية، لاستئصال الكيس، وفيها تم رفع الضغط الشديد، وانتهت معاناة المريض وخرج المريض من المستشفى في غضون خمسة أيام -بحمد الله- في أتم صحة وعافية ودون أي أعراض جانبية.