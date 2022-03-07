"سلمان الطبية".. تدخل جراحي ينقذ ثلاثينياً من تداعيات كيس بالحبل الشوكي

وقال تجمع المدينة الصحي، إنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود هذا الكيس بين الفقرة الخامسة والثامنة في الفقرات الصدرية، وقد تم إجراء عملية جراحية دقيقة بالاستعانة بالمجهر الجراحي والأشعة السينية، لاستئصال الكيس، وفيها تم رفع الضغط الشديد، وانتهت معاناة المريض وخرج المريض من المستشفى في غضون خمسة أيام -بحمد الله- في أتم صحة وعافية ودون أي أعراض جانبية.