"سليمان الحبيب" بالخُبر ينجح في إجراء "3" عمليات تصحيحية لجراحات سمنة سابقة

وقال د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى، إن العمليات الـ"3" أُجريت في أوقات متفاوتة، وشاركت فيها مجموعة من الأطباء المتخصصين لمثل هذه الحالات التي تأتي بمضاعفات عملية إنقاص الوزن، مضيفاً أن الفحص الإكلينيكي أكّد نجاح كل هذه العمليات، ولله الحمد، وتناولن السوائل في اليوم التالي للعملية مباشرة، دون أن يظهر عليهن أيٌّ من الأعراض التي أتين بها إلى المستشفى، وغادرن جميعاً المستشفى وهن بحالة صحية جيدة.