سليمان الحبيب بالسويدي.. عمليةٌ تصحيحية لجراحة سمنة أجريت قبل 19 عامًا تُنهي معاناة رجل مع أعراض السمنة

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة السمنة، عملية منظار ناجحة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي؛ لتصحيح عملية تحويل مسار معدة كلاسيكي، كان قد خضع لها المريض قبل نحو "19" عامًا بأحد المستشفيات.
وأوضح د.عبدالله البراك رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض راجع المستشفى شاكيًا من عودة السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم عنده إلى "54"؛ فضلًا عن معاناة مستمرة مع ارتجاع في المريء، وانسداد في التنفس وقت النوم وثقل في الحركة وعدم ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، علمًا بأنه كان قد أجرى عملية تحويل مسار "تقليدية" للمعدة في 2003م.
وتابع د. البراك أن الفريق الطبي قام بإجراء تقييم متكامل للحالة، شَمِلَ زيارة أخصائي التغذية، والتقييم السلوكي، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، ومنظار للمعدة والمريء، وقد كشفت نتائجُ هذه الفحوصات وجودَ فتق في الحجاب الحاجز، والتهاب في المريء، مع طولٍ أكثر من اللازم في نهاية الأمعاء الموصولة بالمعدة.
وبعد دراسة الحالة خلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية قوامها التدخل عبر المنظار الجراحي، وقد تم شرح الخطة بالتفصيل للمريض، الذي أُخضع إلى عملية باستخدام المنظار، تم فيها إصلاح فتق الحجاب الحاجز، وقص الناصور بين جيب المعدة والمعدة المستثناة، بالإضافة إلى قص وتقصير النهاية الزائدة من الأمعاء مع تطويل الجزء الذي لا يحمل الطعام منه.
وأوضح استشاري جراحة السمنة أن العملية -ولله الحمد- تكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد ثلاثة أيام من العناية الطبية الحثيثة، وهو بصحة ممتازة، وحسب الخطة سيستمر في برنامجه العلاجي للوصول إلى الوزن الصحي المثالي.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها مركز متخصص وشامل لعلاج السمنة، ويوفر حلولًا متنوعة ومتكاملة تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية الأخرى لعلاج المصابين بالوزن الزائد، وفق التوصيات الأوروبية، إضافة إلى أن المركز يضم أميز الكفاءات الطبية وكذلك أحدث التقنيات التي تعد الأكثر فاعلية في علاج السمنة دون تدخل جراحي، وقد أهّلت هذه المقومات المركز لأن يكون ضمن مراكز النخبة العالمية في علاج السمنة وفقًا لتصنيف "SRC".