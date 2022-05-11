سليمان الحبيب بالسويدي.. عمليةٌ تصحيحية لجراحة سمنة أجريت قبل 19 عامًا تُنهي معاناة رجل مع أعراض السمنة

وأوضح د.عبدالله البراك رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض راجع المستشفى شاكيًا من عودة السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم عنده إلى "54"؛ فضلًا عن معاناة مستمرة مع ارتجاع في المريء، وانسداد في التنفس وقت النوم وثقل في الحركة وعدم ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، علمًا بأنه كان قد أجرى عملية تحويل مسار "تقليدية" للمعدة في 2003م.