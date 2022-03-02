"سليمان الحبيب" تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "مساعد طبيب الأسنان" السبت القادم

تقيم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية حفل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التأهيلي لــ"مساعد طبيب الأسنان"، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق 5 مارس 2022م، بعد أن أنهوا برنامجهم التدريبي بمراكز أسنان المجموعة؛ حيث يأتي تنفيذ هذا البرنامج دعمًا منها للطاقات الشابة، ومواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في البلاد والمساهمة في توطينها.

وقال الدكتور عبدالرحمن السرحان مدير عام مراكز طب الأسنان بالمجموعة: سيتم الحفل بحضور سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده، والرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر الحقباني، وعددٍ كبير من المسؤولين في القطاعات العامة والخاصة.

وأعرب الدكتور السرحان عن سعادته وسروره بالخريجين الجدد، مؤكدًا أن تأهيلهم وتدريبهم المنتهي بالتوظيف هو أحد أهداف المجموعة الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تحقيقها، بعد أن تم توفير بيئة تدريبية وعملية جاذبة، من أجل الوصول إلى خدمات رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى معايير الجودة، كما أن هذه الخطوة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهتم بها المجموعة اهتمامًا بالغًا، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بشأن توطين وظائف أطباء الأسنان.

واستطرد الدكتور السرحان قائلًا: إن مراكز الأسنان بمستشفيات د. سليمان الحبيب، تصنف ضمن أفضل المراكز بالشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه من كفاءات طبية وتجهيزات عالية المستوى؛ إذ إنها تتميز بوجود نخبة من الكوادر الطبية من خريجي الجامعات الغربية، ممن لديهم خبرات عملية نوعية وتخصصية، وهو ما يتيح الفرصة للمتدربين للاستفادة منها والاحتكاك بها. مؤكدًا في الوقت نفسه أن المجموعة لديها الرغبة الجادة الاستثمار في الكوادر الوطنية، عبر تنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، وهو ما يجعل بيئة العمل في مستشفياتنا مثالية وجاذبة للأطباء والمتدربين.

وأضاف الدكتور السرحان أن مدة هذا البرنامج عام كامل، ويتم ترشيح المتقدمين ممن تنطبق عليهم كافة الشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج، وبعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصل المتدربون على تصنيف معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

واختتم الدكتور السرحان حديثه بالقول: إن المجموعة قامت بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووظفت المئات من أطباء الأسنان من أبناء الوطن بمختلف مستشفياتها، وستظل من أكبر الداعمين للطاقات السعودية بإذن الله.