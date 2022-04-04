"سليمان الحبيب" تحصد الجائزة الذهبية "Stevie Award" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في إنجاز نوعي جديد، فازت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، بجائزتين من جوائز "Stevie Award" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث حصدت "الجائزة الذهبية" للإدارة المبتكرة في مجال قطاع الرعاية الصحية، وجائزة الابتكار في مجال البرامج الصحية.
ذكر ذلك الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي قال إن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود المجموعة ونهجها القائم على تبني المبادرات والبرامج الذكية، وتوظيف الابتكار والإبداع، في كافة مجالات العمل، وصولًا إلى تقديم خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، كهدف استراتيجي.
وعبّر أ.د.العمري عن اعتزاز المجموعة بجوائز "Stevie Award" التي تعد من أرقى الجوائز العالمية في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية على امتداد العالم؛ إذ يتنافس حولها آلاف المتقدمين، ويُحَدد الفائزون بها من قِبَل لجان تحكيمية محترفة من جنسيات مختلفة، وشدد على أن الجائزتين تؤكدان أن تميز المجموعة ليس محصورًا في تقديم الرعاية الصحية؛ بل تميز متكامل يشمل الجانب الإداري والفني، وتظهر كذلك قدرتها على الابتكار ومواكبة التطور التقني التي أصبحت وتيرتها متسارعة من خلال تنافس الشركات والمؤسسات العالمية على الابتكار لتقديم الأفضل.
وأوضح أ.د.العمري أن جائزتي "Stevie Award" تمثلان امتدادًا لسلسلة طويلة من الإنجازات التي تحققها المجموعة في مجال الحصول على الجوائز والاعتمادات وشهادات التميز الدولية والإقليمية، وشدد على أنها ستكون دافعًا قويًّا لمضاعفة الجهود والاستمرار في نهج التجويد؛ بالتحسين المتواصل لآليات العمل ورفع كفاءة الموظفين العاملين بالمجموعة.
يُذكر أن جائزة "Stevie Award" تم تأسيسها في عام 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد نالت الجائزة المكانةَ الدولية الرسمية، وهي تقدم للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم، وقد نالت الجائزة مكانتها وشهرتها نظرًا إلى آلية الاختيار الموضوعية، والمحكمين الحياديين، والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات، وتستقبل الجائزة كل عام أكثر من 12 ألف ترشيح لشركات من أكثر من "70" دولة، وتركز فئات الجوائز على الابتكارات العملية والإنجازات المهنية.