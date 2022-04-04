"سليمان الحبيب" تحصد الجائزة الذهبية "Stevie Award" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يُذكر أن جائزة "Stevie Award" تم تأسيسها في عام 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد نالت الجائزة المكانةَ الدولية الرسمية، وهي تقدم للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم، وقد نالت الجائزة مكانتها وشهرتها نظرًا إلى آلية الاختيار الموضوعية، والمحكمين الحياديين، والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات، وتستقبل الجائزة كل عام أكثر من 12 ألف ترشيح لشركات من أكثر من "70" دولة، وتركز فئات الجوائز على الابتكارات العملية والإنجازات المهنية.