"سليمان الحبيب" تحصد جائزة Stevie Award العالمية لفئة الابتكار في الرعاية الصحية

وعبّرت المجموعة عن اعتزازها بجوائز «Stevie Award»، التي تعد من أهم الجوائز العالمية في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية على مستوى العالم، إذ يتنافس حولها آلاف المتقدمين من القطاعات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية، ويحدد الفائزون بها من قبِل لجان تحكيمية محايدة ومحترفة ومن جنسيات مختلفة، وأن استحقاق هذه الجائزة يؤكّد قدرات المجموعة على الابتكار ومواكبة التطور التقني، من أجل توفير رعاية صحية متطورة، كما أن الحصول على هذه الجائزة هو امتدادٌ لسلسلة طويلة من الإنجازات التي تحققها المجموعة من وقتٍ لآخر، وحصدها عديداً من الجوائز والاعتمادات وشهادات التميز المحلية والإقليمية والدولية.