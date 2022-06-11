"سليمان الحبيب" تحصد جائزة Stevie Award العالمية لفئة الابتكار في الرعاية الصحية

في إنجازٍ نوعي جديدٍ يُضاف إلى خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، فازت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالجائزة الذهبية المقدمة من «Stevie Award»، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 لفئة الابتكار في الرعاية الصحية.
وأعلنت «Stevie Award» فوز المجموعة بالجائزة، خلال الحفل الذي أقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي لتتويج الفائزين، بحضور نخبة من قيادات ورؤساء ومديري المؤسسات المتميزة من مختلف دول العالم، حيث تُعد هذه الجائزة واحدة من أكثر وأكبر الجوائز المرموقة دولياً.
وقالت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، إن هذا الإنجاز، هو تتويج لجهود الكفاءات كافة بالمجموعة، وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة، أسهمت في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
وعبّرت المجموعة عن اعتزازها بجوائز «Stevie Award»، التي تعد من أهم الجوائز العالمية في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية على مستوى العالم، إذ يتنافس حولها آلاف المتقدمين من القطاعات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية، ويحدد الفائزون بها من قبِل لجان تحكيمية محايدة ومحترفة ومن جنسيات مختلفة، وأن استحقاق هذه الجائزة يؤكّد قدرات المجموعة على الابتكار ومواكبة التطور التقني، من أجل توفير رعاية صحية متطورة، كما أن الحصول على هذه الجائزة هو امتدادٌ لسلسلة طويلة من الإنجازات التي تحققها المجموعة من وقتٍ لآخر، وحصدها عديداً من الجوائز والاعتمادات وشهادات التميز المحلية والإقليمية والدولية.
يُذكر أن جائزة «Stevie Award» تم تأسيسها عام 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية، ونالت المكانة الدولية المرموقة والرسمية، نظراً إلى الآلية الدقيقة المتبعة في تنفيذ معاييرها والاختيارات الموضوعية، إضافة إلى حيادية المحكمين والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات الأخرى. كما أن لجنة الجائزة تستقبل كل عام أكثر من 12 ألف ترشيح من أكثر من "70" دولة، وتتركز فئات الجوائز على الابتكارات العملية والإنجازات المهنية والمشاريع الريادية.