"سليمان الحبيب" تطلق برنامج "همة" لتأهيل وتوظيف حديثي التخرج من المهندسين

في إطار حرص مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، على القيام بمسؤولياتها المجتمعية تجاه شباب هذا الوطن الغالي، أطلقت المجموعة برنامج (همة الهندسي) لتأهيل الكوادر الوطنية من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، للاستفادة والاحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة بمشاريع المجموعة والمتخصصة في القطاع الصحي، وليكونوا على أتم الجاهزية والاستعداد لسوق العمل، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.
جاء ذلك خلال تدشين البرنامج الذي أٌقيم بمشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الصحافة، بحضور ناصر الحقباني؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي قال إنه فخور برؤية هذه الكوكبة من المهندسين السعوديين بناة المستقبل وانضمامهم إلى هذا البرنامج الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، والمعني باستقطاب حديثي التخرج وتوظيفهم، كرافدٍ مهمٍ في مسيرة النهضة المتكاملة لمملكتنا الغالية.
وأضاف الحقباتي؛ أن هذا البرنامج النوعي تشرف عليه خبرات هندسية كبيرة ومؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، وتستهدف المجموعة تأهيل وتدريب هؤلاء الكوادر الشابة، لتكون قادرة على العمل وإدارة مشاريع المجموعة سواء الحالية أو القادمة داخل المملكة وخارجها .
وقال الأستاذ الدكتور عوض العُمري؛ رئيس الشؤون الأكاديمية والطبيبة، أن الاستثمار في الطاقات الشابة من أهم مرتكزات وخطط المجموعة، التي تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، ويأتي إطلاق هذا البرنامج لإتاحة فرص التدريب الهندسي الميداني كي يستطيع الخريجون إظهار مهاراتهم وتطوير أنفسهم.
وأوضح العمري؛ أن المجموعة ستعمل على تسخير الإمكانات العلمية والعملية كافة، لإيجاد محتوى تدريبي ملائم خلال فترة التدريب الممتدة لعام كامل ما بين التدريب العملي والنظري والشراكات العالمية، مشيراً إلى أنه في نهاية كل مرحلة سيتم تقييم المتدربين ويتعين عليهم اجتياز متطلبات كل مرحلة ليكونوا مؤهلين للمراحل التالية من البرنامج المنتهي بالتوظيف.
وأوضح أن البرنامج الضخم يستهدف خريجي كليات الهندسة بالجامعات السعودية بمختلف تخصصاتهم، ويشرف عليه خبراء ومختصون في مجال الإدارة والتدريب، بجانب فريق عمل متكامل من إدارات الموارد البشرية والهندسية والشؤون الأكاديمية بالمجموعة، لتزويد طلاب الدفعة الأولى البالغ عددهم "50" متدرباً بأفضل الممارسات التي تعزز من قدراتهم في مجالات التصميم الهندسي والتشغيل والإدارة والمراقبة الميدانية، والإشراف على العمل وقراءة وتنفيذ المواصفات الهندسية، كما ستتم دراسة البروتوكولات والأنظمة الأساسية المتعلقة بالهندسة، مثل إدارة أنظمة حماية المنشآت وكود البناء السعودي.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كانت قد أطلقت في وقتٍ سابقٍ مبادرة قادة المستقبل (همة) لتطوير القيادات، وتأتي هذه المبادرة لاستكشاف المواهب والاستثمار فيها تماشياً مع النمو والتوسع المستمر في أعمال المجموعة، وإيماناً منها بأن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا جهود ومساهمة كل فردٍ من منسوبي المجموعة وتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية.