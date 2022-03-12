"سليمان الحبيب" تطلق برنامج "همة" لتأهيل وتوظيف حديثي التخرج من المهندسين

جاء ذلك خلال تدشين البرنامج الذي أٌقيم بمشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الصحافة، بحضور ناصر الحقباني؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي قال إنه فخور برؤية هذه الكوكبة من المهندسين السعوديين بناة المستقبل وانضمامهم إلى هذا البرنامج الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، والمعني باستقطاب حديثي التخرج وتوظيفهم، كرافدٍ مهمٍ في مسيرة النهضة المتكاملة لمملكتنا الغالية.