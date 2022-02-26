"سليمان الحبيب" توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية

في خطوةٍ من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي، وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية.

تتضمن الاتفاقية في مرحلتها الأولى تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف مستقبلاً التخصصات الطبية كافة، ولجميع الأطباء العاملين في المملكة، وليست خاصة بمنسوبي المجموعة فقط.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ناصر الحقباني، والأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء، والأستاذ الدكتور سليمان الماجد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والتمريض، والأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، فيما مثّل الجامعة الدكتور روبرت سيشر رئيس الأقسام الطبية للطوارئ بالجامعة، والدكتور جيفري سميث مدير معهد رونالد ريغان لطب الطوارئ.

وقال ناصر الحقباني، عقب مراسم التوقيع الذي تم "افتراضياً"، إن هذا التعاون سيمكّننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى عام 1821، إضافة إلى أنها صنفت ضمن أفضل الجامعات في العالم، وفقاً لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب"، وفقاً لـ"Princeton Review"، ويدرس فيها أكثر من "27" ألف طالب من أكثر من "130" دولة.

وأوضح الحقباني، أن برنامج الزمالة الأكاديمية يتضمن كافة المناهج المعتمدة بجامعة جورج واشنطن، ويعد أول برنامج يطلق بالتعاون معها لأطباء الطوارئ، مضيفاً أن عدداً من الأطباء التحقوا فعلياً بالبرنامج، وفقاً للاتفاقية.

وأكد أن الاتفاقية أعطت حق ترشيح وتسجيل الأطباء والأكاديميين الراغبين في الالتحاق بالزمالة من المملكة حصرياً للمجموعة، بالتعاون مع الجامعة وفق شروطها وضوابطها، موضحاً أن مدة البرنامج سنة واحدة، ويتناول ثلاثة محاور لبناء القدرات البحثية والتعليمية والقيادية للمشاركين من الأكاديميين وممارسي الطب القائم على الأدلة، إضافة إلى أن البرنامج يشجع المشاركين أيضاً على تطوير تخصصات فرعية؛ كالرعاية الحرجة، وعلم السموم، وطب الأطفال، والوقاية من الإصابات، وإدارة الكوارث، وكذلك التعليم الطبي والموجات فوق الصوتية، كما نصت الاتفاقية على أن يحصل كل مَن يرغب من خريجي البرنامج على الفرصة لقضاء فترة تدريب عملية بالجامعة.

جديرٌ بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، تماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، وتعد المجموعة التعليم الطبي جزءاً لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، حيث نظّمت نحو "1000" مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل، بإجمالي يتجاوز "9000" ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من "160" ألف ممارس صحي، كما تمّ إطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سياسة المجموعة الرامية إلى عقد الشراكات التي تدعم توجهاتها في هذا السياق مع الكيانات العلمية العالمية.