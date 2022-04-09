"سليمان الحبيب" وجامعة جورج واشنطن تحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الزمالة الأمريكية في "التطوير الأكاديمي والقيادي بطب الطوارئ"

من جانبه، قال الدكتور سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر وأحد خريجي هذا البرنامج، إن التعاون مع جامعة جورج واشنطن مكّننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة ، لواحدة من أكبر الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى عام 1821، إضافة إلى أنها صنفت ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقاً لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأولى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" وفقاً لـ "Princeton Review"، ويدرس فيها أكثر من "27" ألف طالب من أكثر من " 130" دولة.. وبناءً على الاتفاقية الموقعة، فإنه من حق المجموعة ترشيح وتسجيل الأطباء والأكاديميين الراغبين في الالتحاق بالزمالة من المملكة.