"سليمان الحبيب" يحتفي بخريجي الدفعة الثانية من برنامج "مساعد طبيب الأسنان"

وأضاف أ.د. العمري أن المجموعة تعتبر التعليم الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية؛ حيث نظمت 500 ساعة تعليم طبي للعام 2021 وحضر هذه النشاطات أكثر من 12 ألف ممارس صحي، كما أطلقت 21 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى نجاح مركز د.سليمان الحبيب للبحث العلمي في إصدار أكثر من 150 بحثًا في العامين المنصرمين، وأول مجلة طبية محكمة تصدر عن القطاع الخاص وهي مجلة د.سليمان الحبيب التي يشرف عليها نخبة من المحكّمين العالميين.