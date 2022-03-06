"سليمان الحبيب" يحتفي بخريجي الدفعة الثانية من برنامج "مساعد طبيب الأسنان"

احتفلت أمس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بتخريج الدفعة الثانية من طلاب برنامج "مساعد طبيب الأسنان"؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني، ورئيس مجلس إدارة مجمع الدكتور عبدالعزيز العجاجي للأسنان الدكتور عبدالعزيز العجاجي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور سامي السلمي، وعدد من المسؤولين؛ وذلك بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.
وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة للدكتور عبدالرحمن السرحان مدير عام أقسام الأسنان بالمجموعة، أعرَبَ فيها عن بالغ فخره واعتزاه بخريجي وخريجات هذا البرنامج الطموح، الذي يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بشكل عام والممارسين بشكل خاص.
وثمّن الدكتور "السرحان" جهود القائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التأهيلي؛ حيث ساهم في زيادة فرص توظيف خريجي البرنامج في سوق العمل بنسبة 100%؛ مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار المجموعة في تمكين الخريجين بتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءات السعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية التي تهتم بها مجموعة د.سليمان الحبيب اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا.
وأضاف الدكتور "السرحان" في كلمته قائلًا ستواصل المجموعة دعمها اللا محدود للطاقات الوطنية والتوسع في أنشطتها وبرامج التدريبية؛ مشيرًا في هذا السياق إلى التطور الذي طرأ على البرنامج التدريبي بارتفاع عدد المقبولين والتخطيط الجيد لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى المتدربين، وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل احترافية وجاذبة؛ مؤكدًا أن ما يميز هذا البرنامج أنه منتهٍ بالتوظيف لجميع المتدربين.
وفي كلمته بهذه المناسبة هنّأ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية الخريجين بتحقيق هذا الإنجاز بكل جدارة واقتدار، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية؛ لافتًا إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا لمسيرة علمية يلقى فيها الخريجون العلم والمهارة؛ تعزيزًا لبرنامج التحول الصحي في المملكة.
كما قدّم شكره وتقديره للقطاعات الداعمة والمشاركة في هذا البرنامج، وتحديدًا الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية ممثلة في برنامج توطين، وأكاديمية د.سليمان الحبيب الطبية.
وأضاف أ.د. العمري أن المجموعة تعتبر التعليم الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية؛ حيث نظمت 500 ساعة تعليم طبي للعام 2021 وحضر هذه النشاطات أكثر من 12 ألف ممارس صحي، كما أطلقت 21 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى نجاح مركز د.سليمان الحبيب للبحث العلمي في إصدار أكثر من 150 بحثًا في العامين المنصرمين، وأول مجلة طبية محكمة تصدر عن القطاع الخاص وهي مجلة د.سليمان الحبيب التي يشرف عليها نخبة من المحكّمين العالميين.
واختتم أ.د. العمري كلمته بالإعلان عن دخول دفعة جديدة من المتدربين لسوق العمل كدعم من المجموعة لتوطين الوظائف الصحية بالمملكة؛ حيث وصل العدد هذا العام لأكثر من 2300 متدرب بفضل الشراكات طويلة المدى مع 16 جامعة محلية، وجامعة خليجية، وجامعة عالمية وهي جامعة جورج واشنطن الأمريكية، بالإضافة إلى الاستثمار في تأهيل وتدريب التخصصات غير الصحية عبر إطلاق برنامج (همة الهندسي) لتأهيل الكوادر الوطنية من المهندسين السعوديين حديثي التخرج في القطاعات الطبية.
وفي ختام الحفل تم تسليم الخريجين شهادات التخرج وكذلك بطاقات العمل بالمجموعة، ومن ثم تم أداء قَسَم التخرج، بعد ذلك عزف السلام الوطني.