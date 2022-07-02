"سليمان الحبيب" يحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

في إنجازٍ جديدٍ يُضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، نجح مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبي في العليا، في الحصول على اعتماد جمعية القلب الأمريكية "AHA"، ليكون أول مركز معتمد في المملكة لعلاج الجلطات الدماغية، نظير الأداء المتميز في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة من الجمعية "AHA"، وتقديم رعاية صحية متطورة وأكثر أماناً للمرضى والمراجعين.
وأوضح الدكتور وليد الحبيب؛ المدير الطبي للمجمع الطبي بالعليا، الذي عبّر عن اعتزاز وفخر العاملين في المجمع الطبي كافة بهذا الاعتماد، الذي يعد تتويجاً للجهود الكبيرة المبذولة من أجل التطوير والتحديث المستمر للمركز، المبني على الخطط والإستراتيجيات وصولاً إلى تقديم رعاية طبية مبتكرة.
واستطرد الدكتور الحبيب، قائلاً: إن هذا الاعتراف يُعد داعماً قوياً لتحقيق مزيدٍ من النجاحات، ورفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية، بما ينعكس ايجاباً على جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأضاف، أن مركز علاج وجراحة المخ والأعصاب استحق هذا الاعتماد، حيث يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية والفنية المميزة، وهو مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أماناً وفعالية كجهاز الرنين المغناطيسي MRI، والأشعة المقطعية O-Arm، إضافة إلى استخدام نظام الملاحة الجراحية المتطور Intra – operative Neuronavigation.. وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope أثناء العمليات الجراحية، كذلك تتوافر به أسرّة متطورة من شركة Hill-Rom الأمريكية التي تحتوي على مثبّت الرأس Mayfield holder، لضمان استقرار رأس المريض أثناء الجراحات الدقيقة التي تجرى في حال اليقظة.
واختتم بالقول إن المركز يوفر عديداً من الخدمات الذكية مثل خدمة Tele stroke treatment لعلاج الجلطات الدماغية عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يقوم بتشخيص وعلاج حالات الجلطات خارج المستشفى للمريض بالمنزل عبر فريق الاستجابة السريع RRT.
جديرٌ بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، يمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز والإنجازات التي من أبرزها: اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI واللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP ، والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS، واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC، ويقدم مركز طب وجراحة المخ والأعصاب أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، للفئات العمرية كافة، بكفاءة ودقة وأمان نظراً لما تتوافر به من إمكانات متقدمة.