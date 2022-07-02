"سليمان الحبيب" يحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

وأضاف، أن مركز علاج وجراحة المخ والأعصاب استحق هذا الاعتماد، حيث يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية والفنية المميزة، وهو مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أماناً وفعالية كجهاز الرنين المغناطيسي MRI، والأشعة المقطعية O-Arm، إضافة إلى استخدام نظام الملاحة الجراحية المتطور Intra – operative Neuronavigation.. وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope أثناء العمليات الجراحية، كذلك تتوافر به أسرّة متطورة من شركة Hill-Rom الأمريكية التي تحتوي على مثبّت الرأس Mayfield holder، لضمان استقرار رأس المريض أثناء الجراحات الدقيقة التي تجرى في حال اليقظة.