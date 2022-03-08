"سليمان الحبيب" يستأصل ورمًا بوزن 15 كجم وطول 70 سم من بطن خمسينية

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، في إجراء عملية معقدة وناجحة، لإزالة ورم رحمي ضخم بلغ وزنه 15 كجم من بطن سيدة خمسينية، وانتهت العملية بفضل الله ثم مهارة الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة بمهنية عالية.

ذكرت ذلك الدكتورة ياسمين حسيب استشارية النساء والولادة الحاصلة على الزمالة البريطانية والبورد الأمريكي رئيس الفريق الطبي المعالج، التي قالت إن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من آلام وانتفاخ وتورم متزايد في البطن، وصعوبات في المشي والتنفس، وعدم القدرة على النوم وتناول الطعام بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مشاكل متعددة في التبول والتبرز. وعلى الفور أجريت لها عدة فحوصات شملت الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والأشعة بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية. وقد أبانت وجود ورم ضخم نشأ في الرحم ثم تمدد من الحوض إلى حافة الفص الأيمن للكبد؛ مما أدى إلى تأثر منطقة قاع الحوض السفلي بما في ذلك المهبل والمستقيم والشرايين المحيطة بالورم؛ إثر ذلك تم وضع الخطة العلاجية المثلى لاستئصال الورم دون الإضرار بالأوردة والشرايين المحيطة به، وأجريت للمريضة عملية جراحية كبيرة ودقيقة، تم فيها استئصال الورم بالكامل؛ على رغم من التصاقاته وتشعباته المعقدة، كما تم أيضًا ترميم عضلات الحوض وإعادتها لوضعها الطبيعي.

وقد مضت العملية التي استمرت نحو الساعتين؛ وفقًا للخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح الكامل، رغم التحديات التي اكتنفتها والتي من أبرزها ضخامة حجم الورم الذي بلغ طوله 70 سم وتمدده من الحوض مخترقًا البطن إلى الصدر؛ حيث كان يلامس الفص الأيمن من الكبد، إضافة إلى احتمالات واسعة لتضرر الأوعية الدموية أثناء العملية، لكن بفضل الله لم تتجاوز كمية النزف أثناء العملية 300 مليلتر، وأضافت د.ياسمين أن الحالة الصحية للمريضة بدأت في التحسن بشكل مذهل عقب العملية مباشرة، مع العناية الطبية الحثيثة، واستطاعت تناول الطعام والمشي على قدميها، وتخلصت من كل الأعراض السابق ذكرها.

وختمت د.ياسمين حديثها بالتأكيد على أن كفاءة ومهنية الفريق الطبي، والتجهيزات المتقدمة التي يحظى بها مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي كانت وراء هذا النجاح الطبي النوعي.