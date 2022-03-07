"سليمان الحبيب" ينظم المؤتمر الدولي للسكري بمشاركة خبراء عالميين

تنظم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي للسكري، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2022، في مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي؛ وذلك بحضور 25 متحدثًا من الخبراء العالميين والمحليين، بجانب المتخصصين في مجال علاج السكري والغدد الصماء، ورؤساء أقسام السكري بمستشفيات المجموعة، وقد اعتمدت هيئة التخصصات الصحية هذا المؤتمر كساعات تعليم طبي.
وسيناقش هذا المؤتمر، الذي يتضمن 30 محاضرة وخمس ورش عمل، أهم المستجدات العلمية لعلاج مرض السكري، والغدة الدرقية، وأهمية التشخيص المبكر لهذه الأمراض. كما سيتم الحديث عن الارتباط الوثيق بين السمنة والسكري، والتركيز على علاقة السكري بأمراض القلب والشرايين والكلى والكوليسترول، بالإضافة إلى التطرق لكيفية التعامل مع مرضى السكري من النوع الأول والثاني واستخدام مضخة الأنسولين، وعلاج سكري الحمل ومضاعفات السكري مثل اعتلال الأعصاب وشبكية العين.
وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعيد خضر استشاري الغدد الصماء والسكري الحاصل على الزمالة البريطانية: سوف يشهد المؤتمر تنوعًا في الجلسات العلمية، واستعراضًا للأوراق البحثية، إضافة إلى العديد من ورش العمل؛ إذ سيناقش عددًا من المحاور عن كيفية منع مرض السكري والعلاجات الحديثة للسكري والسمنة، كما سيشمل 5 ورش عمل أبرزها عن الغدد الصماء وقصور الغدد الدرقية علاوة على مناقشة طرق الكشف المبكر عن الغدد الدرقية وأحدث طرق العلاج.
وأضاف د. سعيد أن مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص الغدد الصماء والسكري؛ سيشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين، وتحديث معرفتهم من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة؛ داعيًا الراغبين في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط أدناه:
الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب دأبت على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كل التخصصات، وبما يعود بالنفع على المرضى.