"سليمان الحبيب" ينظم المؤتمر الدولي للسكري بمشاركة خبراء عالميين

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعيد خضر استشاري الغدد الصماء والسكري الحاصل على الزمالة البريطانية: سوف يشهد المؤتمر تنوعًا في الجلسات العلمية، واستعراضًا للأوراق البحثية، إضافة إلى العديد من ورش العمل؛ إذ سيناقش عددًا من المحاور عن كيفية منع مرض السكري والعلاجات الحديثة للسكري والسمنة، كما سيشمل 5 ورش عمل أبرزها عن الغدد الصماء وقصور الغدد الدرقية علاوة على مناقشة طرق الكشف المبكر عن الغدد الدرقية وأحدث طرق العلاج.