سماء صحوة وأمطار وغيوم هنا.. "الحصيني": مزيد من انخفاض الحرارة!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن أجواء فجر اليوم الأحد كانت باردة، مشيراً إلى أن درجات الحرارة الأقل كانت 5 في طريف، وأعلاها جازان 25 مئوية، والرياض 15، وهي أقل من فجر أمس السبت بـ 5 درجات.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "سماء صحوة عدا غيوم بين الرياض والشرقية والإمارات وعُمان، ومتوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة، إلا أن يصرفها الله، ومتوقع أمطار على عسير ونجران".