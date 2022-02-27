سماء صحوة وأمطار وغيوم هنا.. "الحصيني": مزيد من انخفاض الحرارة!
محليات

سماء صحوة وأمطار وغيوم هنا.. "الحصيني": مزيد من انخفاض الحرارة!

قال: الأجواء باردة فجراً.. وطريف الأقل 5 درجات والأعلى جازان بـ 25
سبق
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن أجواء فجر اليوم الأحد كانت باردة، مشيراً إلى أن درجات الحرارة الأقل كانت 5 في طريف، وأعلاها جازان 25 مئوية، والرياض 15، وهي أقل من فجر أمس السبت بـ 5 درجات.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "سماء صحوة عدا غيوم بين الرياض والشرقية والإمارات وعُمان، ومتوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة، إلا أن يصرفها الله، ومتوقع أمطار على عسير ونجران".

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الأرصاد
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