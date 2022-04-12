سماء غائمة وسحب ممطرة مسبوقة برياح.. هكذا توقّع "الأرصاد" أجواء الثلاثاء

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.